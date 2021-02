Premiere beim SAC Interlaken – Erste Frau übernimmt die Führung Die SAC-Sektion ist trotz Corona auf Kurs. Angela Stähli wird schriftlich zur ersten Präsidentin in der Geschichte der Sektion gewählt. Peter Wenger

Stab – oder besser, Pickelübergabe – an die neue Präsidentin der SAC Sektion Interlaken: Patrick Gächter übergibt nach sieben Jahren das Präsidium an Angela Stähli aus Wilderswil. Foto: Peter Wenger

«Ich schaue auf ein schwieriges SAC-Jahr zurück. Wir alle mussten uns von Mitte März bis Ende Jahr in unserer Vereinstätigkeit einschränken. So mussten Tourenwochen umgeplant, Trainings und Touren abgesagt werden. Gegen Ende Jahr sank unsere Tätigkeit gar auf den Nullpunkt. So war es dem Vorstand bald klar, dass auch die Hauptversammlung nur schriftlich stattfinden könne», sagt Patrick Gächter, abtretender SAC-Präsident.

Zwei Frauen gewählt Infos einblenden 409 Mitglieder beteiligten sich an der schriftlichen Abstimmung der Hauptversammlung 2021. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 32 Prozent. Mit überwältigendem Mehr wurden alle Traktanden, die Wahl der Präsidentin Angela Stähli und die Ersatzwahl von Andrea Grob in den Vorstand genehmigt. Angela Stähli kommt aus Wilderswil. Sie ist Sozialarbeiterin und Lehrerin und hat zwei erwachsene Kinder. Die Berge und der Bergsport begleiten sie seit ihrer Jugend. Ihr Adoptivvater Hannes Stähli – bekannter Bergführer und Bildhauer – war und ist ihr ein gutes Vorbild. Andrea Grob ist Redaktorin der «Clubnachrichten» und Mitgestalterin der Sektions-Website. (pwu)