Konsumentenrechte während Corona – Erste Fitnesscenter streichen Ersatzleistungen In der Pandemie wälzen manche Dienstleistungsanbieter ihre Risiken vermehrt auf die Konsumenten ab. Für Reisehungrige gibt es aber auch erfreuliche Nachrichten. Andrea Fischer

Training nur mit Maske: Die Kundschaft nimmts nach der langen Schliessung der Fitnessstudios in Kauf. Foto: Dominique Meienberg

Ansteckungsrisiko hin oder her: Kaum hatten die Fitnesscenter nach viermonatiger Schliessung letzte Woche ihre Türen wieder geöffnet, strömte die Kundschaft in Scharen in die Trainingsstudios. Gross war der Wunsch, die schlaffen Muskeln endlich wieder zu stärken, auch wenn dies nur unter eingeschränkten Bedingungen und mit Maske möglich ist. Für die Zeit, in der sie nicht trainieren konnten, bekommen die Kundinnen eine Gutschrift. Das heisst, ihr Abonnement wird entsprechend verlängert. Eine anteilsmässige Rückerstattung der Abokosten lehnen die meisten Fitnesscenter ab.