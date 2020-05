Mahnwache der Lockdown-Gegner – Polizisten räumen sachte den Bärenplatz mit 500 Demonstranten Am Samstagnachmittag demonstrieren erneut mehrere Hundert Menschen in der Berner Innenstadt. Sie setzen sich für die Aufhebung der Einschränkungen aufgrund des Coronavirus ein. Salome Studer UPDATE FOLGT

Nachdem die Demonstranten nicht auf die Aufforderungen der Polizei via Megaphon reagiert haben, suchen die Einsatzkräfte mit Mundschutz das persönliche Gespräche. Bild: Julian Witschi Die Demonstranten kamen nicht wie geplant auf den Bundesplatz, dieser wurde von der Polizei schon vorrangig abgesperrt. Bild: Julian Witschi Mehrere Hundert Demonstranten hatten sich am Samstagnachmittag in der Berner Innenstadt versammelt. Unter ihnen auch viele Kinder. Foto: Jan Peter Sie halten Transparente in den Händen. Foto: Jürg Spori Die Teilnehmenden fordern ihre Bürgerrechte und ihre Freiheit zurück Foto: Jürg Spori Die Kantonspolizei Bern ist mit einem verstärkten Aufgebot anwesend. Foto: Jürg Spori Sie schützen sich mit Masken vor einer Ansteckung. Foto: Jürg Spori 1 / 8

Am Samstagnachmittag demonstrieren erneut rund 500 Gegner des Lockdown in der Stadt Bern. Obwohl die Demonstration offiziell erst zwischen 14 und 15 Uhr starten sollte, hatten sich bereits eine gute Stunde vorher mehrere Personen mit Transparenten in der Berner Innenstadt eingefunden.