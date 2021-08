Die Situation in Berner Spitälern - Erste Covid-Patienten müssen verlegt werden

Coronavirus im Kanton Bern +++ Zahl der Hospitalisationen steigt weiterhin deutlich an +++ Fast 400 Corona-Neuinfektionen

Am Mittwoch befanden sich 112 Corona-Infizierte in einem Berner Spital. In den letzten 24 Stunden sind 399 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind so viele wie seit Januar nicht mehr. Alle News im Ticker.