Massentest-Offensive bröckelt – Erste Berner Schulen machen Rückzieher – und nerven sich über Kanton Weil der Kanton Bern kurzfristig die Regeln änderte, verzichten die Schulen in Muri nun doch auf Massentests. Auch die Stadt Bern zögert plötzlich. Christoph Albrecht

Kehren die Corona-Massentests doch nicht in die Berner Schulzimmer zurück? Das Szenario scheint immer wahrscheinlicher. Foto: Raphael Moser

Rolf Rickenbach sagt es unverblümt: «Ich bin resigniert und frustriert.» In den letzten Tagen verbrachte der Schulleiter aus Muri Stunden damit, die örtlichen Schulen und Kindergärten wegen der Omikron-Welle wieder auf repetitive Massentests vorzubereiten. Doch: «Das war sehr viel Büez für nichts.» Muris Schulen haben die Übung inzwischen abgeblasen.

Dies nicht ganz freiwillig, wie ein Mail deutlich macht, das am Freitag an die Eltern verschickt wurde. Im Schreiben wird der Kanton dafür verantwortlich gemacht – und seine unklare Kommunikation scharf kritisiert. «Wie es scheint, werden Rahmenbedingungen laufend verändert», heisst es. Anfragen seien zudem nur unzureichend oder gar nicht erst beantwortet worden. Die Information an die Eltern schliesst mit dem Satz: «Wir bitten Sie um Verständnis und distanzieren uns in aller Form von der Art und Weise, wie Ihnen und uns gegenüber durch die kantonalen Behörden kommuniziert wurde.»