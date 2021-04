Ermittlungen nach Ibiza-Affäre – Erste Anklage gegen Heinz-Christian Strache In Österreich liegt gegen Heinz-Christian Strache nun eine Anklage wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vor. Der ehemalige Vizekanzler bestreitet alle Vorwürfe. Cathrin Kahlweit , Wien

Trat im Zuge der Ibiza-Affäre als Vizekanzler und FPÖ-Parteiobmann zurück: Heinz-Christian Strache am 29. August 2020 im Rahmen des Wahlkampfauftakts «Team HC Strache» in Wien. Foto: Herbert Neubauer (Keystone)

40 Buchstaben und ungefähr gleich viele Mitglieder hat der österreichische «Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds» – kurz Prikraf. Der Fonds erstattet Behandlungen in Privatkliniken, die auch in öffentlichen Krankenhäusern erbracht und von der Sozialversicherung übernommen werden. Auf gut Deutsch: Eine ganz gewöhnliche Mandeloperation, die komfortablerweise in einer Privatklinik vorgenommen wird, kann bei der Kasse abgerechnet werden. Praktisch alle Privatanbieter wären gern im Prikraf, weil das mehr Patienten und mehr Geld bedeutet.

Um diesen Geldtopf geht es nun in einem Strafverfahren, das dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dem Betreiber einer Privatklinik in Wien-Währing zum Verhängnis werden könnte. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat im Rahmen ihrer weiträumigen Ermittlungen nach dem Ibiza-Skandal von 2019 jetzt eine erste Anklage vorgelegt: Am Landesgericht Wien wird von Mai an der erste Korruptionsprozess gegen Strache und den Klinikbetreiber Walter Grubmüller wegen Bestechung und Bestechlichkeit geführt werden. Die WKStA wirft Strache vor, als Vizekanzler die Anliegen Grubmüllers betrieben zu haben; dieser wollte unbedingt in den Prikraf aufgenommen werden. Die Verwalter des Fonds waren aber nur zu seiner Aufnahme bereit, wenn sich zugleich das gesamte Fondsvolumen erhöhen würde.