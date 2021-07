Wolfsangriff in Graubünden – Hirten kapitulieren – 700 Schafe müssen Alp verlassen Wölfe haben oberhalb von Klosters erstmals zugeschlagen: 17 tote Lämmer. Die Reaktion der Bauern ist erstaunlich. Sie ziehen ihre Schafe ab, ein Hirte verliert seine Arbeit. Und im Streit um das Raubtier ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Yann Cherix

« Fertig, so ist Hirten nicht möglich », sagt Schafhirt Kurt Karner. Foto: Marcel Giger

Und dann saust die Faust hinunter. Kurz und heftig schlägt Kurt Karner auf den dicken Holztisch, der vor der Alphütte steht. Ein Schlag, der von der Wut und der Enttäuschung eines Hirten erzählt. Karner hat gerade seine Arbeit verloren. Aufgeben muss er hier oben weit über Klosters auf 1745 Meter über Meer. Wegen des Wolfs.

«Fertig, so ist Hirten nicht möglich», sagt Karner und blickt auf sein Hab und Gut, das er zusammen mit seiner Partnerin Gertrud auf einen Quad geladen hat. Der geländegängige Vierradtöff steht auf dem schmalen Weg und ist abfahrbereit. Doch gehen will das Paar nicht. Es kann nicht, nicht einfach so. Zuerst müssen Dinge erzählt, Emotionen geordnet werden. Viele Nächte hat Karner nicht mehr richtig geschlafen – seit dem Morgen, als er die toten Lämmer im Hang gefunden hat.