Leserreaktionen – «Erst wurden Millionen verlocht, jetzt sollen wir neue Geräte kaufen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Streit um die UKW-Abschaltung.

Bald wird in der Schweiz kein Radio über UKW mehr zu empfangen sein. Roger Schawinski wehrt sich. Getty Images/iStockphoto

Zum Streit um die UKW-Abschaltung.

Die beiden interviewten «Radioexperten» und DAB-Gurus geben ja eine peinliche Vorstellung. UKW muss bleiben. Ich bin nicht gegen DAB; wer es will, kann es ja haben. Aber ich bin gegen die Zwangsnötigung, auf etwas Schlechteres umzusteigen. Die Politik muss das Verbot, UKW-Lizenzen zu bekommen, kippen. Wenn DAB so gut wäre und schon 20 Jahre da ist, hätte es sich ja längst durchgesetzt – wie damals UKW gegenüber Mittelwelle. Aber DAB ist eben nicht besser. Bastelraum im Keller: kein Empfang. Mit Auto in Einstellhalle: Radio weg. Stahlbetonhaus und Personen im Antennenbereich: «Signalfehler». 64kbit/s für SwissClassics oder SwissJazz: ein audiotechnisches Schwerverbrechen. Zwei Geräte gleichzeitig in der Wohnung in Betrieb: nicht synchron – der echte Nervtöter. Thomas Schneeberger, Hinterkappelen

Die morgentliche Lektüre dieser Zeitung über den UKW-Bericht könnte in einem die Wut hochsteigen lassen. Die zwei Radiostrategen widerspiegeln mit ihren Voten, wie sie das Volk für dumm verkaufen möchten. Zuerst verlocht man Millionen in das neue System und dann wird vom Konsumenten der zwangsweise Kauf neuer Geräte gefordert. Alle fortschrittlichen Gedanken in Ehren, aber solche Interviews zum Morgenkaffee lassen einen faden Nachgeschmack zurück. Joh Schüpbach, Münsingen

Ich bin immer wieder erstaunt, wie fern der Realität argumentiert wird. Klar sind fast keine Personen in der Schweiz auf UKW angewiesen – es haben schliesslich auch über 95 Prozent der Haushalte einen Internetanschluss. Aber dennoch ergibt fast jede Umfrage, dass trotzdem sehr viele Personen hauptsächlich über UKW hören. Auch ich höre nicht ausschliesslich UKW – ein paar Mal im Jahr fahre ich mit einem Auto mit DAB-Empfang. Und bin immer wieder erstaunt, wie wenig Interesse die Branche an einer guten Abdeckung ohne zahlreiche Empfangslöcher selbst in stark besiedelten Gebieten zeigt. Onlinekommentar von Stephan Felix

Zum Buch «Die Gottes-Formel» von Michio Kaku

Ein sehr interessanter Artikel mit dem Hinweis zum Buch «Die Gottes-Formel». Michio Kaku bringt vieles auf den Punkt. Dass nach seinen Überlegungen die Frage nach der Existenz eines Gottes offen bleibt, obwohl er diese Existenz zumindest stark annimmt, erstaunt doch etwas – befindet er sich ja auf Grund seiner Schlussfolgerungen in prominenter Gesellschaft. Zu den angesehene Akademikern und Wissenschaftlern, die die Vorstellung von einem «intelligenten Designer», also eines Schöpfergottes, befürworten, gehören: Phillip E. Johnson, Rechtswissenschaftler an der University of California (Berkeley); Michael J. Behe, Biochemiker; William A. Dembski, Mathematiker; Alvin Plantinga, Logiker; John Polkinghorne und Freeman Dyson, Physiker; und unzählige andere. Es darf eben nicht sein, dass es einen Gott gibt, einer, der alle Dinge erschaffen hat, ansonsten müssten sich viele Wissenschaftler demütigen und zum Beispiel die nicht beweisbare Evolutionstheorie – es ist ja nur eine Theorie – ginge vollends den Bach runter. Auch an etwas Falsches glauben ist letztlich ein Glaube. Hans Jossi, Thun

Zur Kritik von Wirtschaftspolitikern an der Corona-Taskforce

Es beruhigt mich vorerst, dass der Antrag von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, die Maskenpflicht für Geimpfte aufzuheben, abgelehnt wurde. Hoffentlich bleibt das so, mit dem guten Nebeneffekt, dass auch Grippeansteckungen reduziert werden. Solche Vorschläge machen ausgerechnet mächtige Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter, obwohl diese nicht regelmässig in überfüllten Zügen und Bussen zur Arbeit fahren müssen. Als Vielnutzerin des öffentlichen Verkehrs fällt mir seit einigen Wochen auf, dass, seitdem immer mehr Menschen geimpft sind, die Disziplin beim Maskentragen nachgelassen hat. Das gilt auch in Läden und Einkaufscentern. Für die Angestellten von Bahn- und Busunternehmen sowie im Verkauf wäre diese zusätzliche Kontrolle schlichtweg nicht praktikabel. Ich habe während meiner Fahrten im ÖV selten Kondukteure oder Chauffeure erlebt, welche Passagiere ohne Maske auf die Tragpflicht aufmerksam machten. Dahinter steckt verständlicherweise die Angst, von notorischen Maskenverweigerern übel angepöbelt zu werden. Anita Portner, Thun

Zur aktuellen Lage in Nahen Osten

Das grässliche Spiel um den Krieg in Gaza geht zurück auf Feld eins und startet neu unter den bisherigen Regeln. Neue Elemente sind nicht zugelassen, sodass der nächste Crash unvermeidlich bleibt. Die Besetzung der palästinensischen Gebiete dauert an, der Bau illegaler israelischer Siedlungen geht weiter, der Lebensraum der palästinensischen Menschen wird zunehmend eingeschränkt. Es profitieren die Extremisten beider Seiten. Will man ehrlich aus dem tödlichen Spiel aussteigen, braucht es neue Regeln. Eine Lösung könnte darin bestehen, alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landstriches «Palästina» im Sinne einer «Einstaatenlösung» zu gleichberechtigten Bürgern und Bürgerinnen zu erklären. Es beträfe Israeli jeglicher Couleur, Juden, Palästinenser, Flüchtlinge, Christen, Muslime, Drusen. Sogar der Miteinbezug von Jordanien wäre denkbar. Bei der Umsetzung wären ein paar delikate Fragen zu lösen, was mit gutem Willen machbar wäre. Alle Seiten müssten erheblich Kompromisse eingehen. Der Gewinn wäre enorm. Ueli Corrodi, Hinterkappelen

