SCL Tigers im Pech – Erst verletzt sich der Goalie, dann folgt die Hofmann-Show Langnau verliert beim 2:8 in Zug zum elften Mal in Folge. Für die Emmentaler beginnt das Unheil früh mit dem Ausfall von Torhüter Ivars Punnenovs. Marco Oppliger

Ungleiches Duell: Der 18-jährige Tigers-Goalie Louis Kurt ist gegen den Abschluss von NHL-Rückkehrer Grégory Hofmann chancenlos. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Mittlerweile können einem die SCL Tigers richtig leid tun. Es scheint für sie gerade schief zu gehen, was schief gehen kann. Gerade einmal fünf Minuten sind in Zug gespielt, als sich Torhüter Ivars Punnenovs auswechseln lassen muss. Er wurde beim 1:0 von Yannick Zehnder drei Minuten zuvor unglücklich an der Hand getroffen. Also kommt der 18-jährige Louis Kurt zu seiner Feuertaufe in der National League – ausgerechnet beim formstarken Schweizer Meister.

Nun, Kurt wehrt sich tüchtig – das gilt bis ins Schlussdrittel für die gesamte Langnauer Mannschaft, die trotz frühem 0:3-Rückstand nicht aufsteckt. Aber am Ende fehlt es an Energie und Klasse, weshalb die Emmentaler im Schlussabschnitt untergehen. Beim 2:8 handelt es sich um die elfte Niederlage in Folge, die vierte unter Neo-Trainer Yves Sarault.

Der Vergleich zwischen Zentralschweizern und Emmentalern, er könnte ungleicher kaum sein. Derweil Letztere 10 Abwesende zu beklagen haben und zum dritten Mal in Folge nur mit einem Ausländer (Harri Pesonen) antreten, nähert sich der EVZ Schritt für Schritt seiner meisterlichen Form aus dem letzten Frühjahr. Die letzten sechs Partien hat die Mannschaft von Dan Tangnes nun gewonnen. Vor allem kann sie wieder auf die Dienste von Grégory Hofmann zählen. Und der NHL-Rückkehrer ist mit 4 Toren die überragende Figur der Partie.

Das Telegramm Infos einblenden Zug – SCL Tigers 8:2 (3:0, 1:2, 4:0) 6984 Zuschauer Tore: 3. Zehnder (Klingberg, Senteler) 1:0. 10. Hofmann (Djoos, Leuenberger) 2:0. 19. Hofmann (Kreis) 3:0. 26. Aeschbach 3:1. 30. Diem (Schilt, Loosli) 3:2. 36. Schlumpf (Herzog, Lander) 4:2. 56. Hofmann (Kovar, Senteler/PP) 5:2. 57. Klingberg (Senteler, Cadonau/Shorthander) 6:2. 59. Simion 7:2. 60. (59:32) Hofmann (PP) 8:2. Strafen: Zug 5-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Klingberg), SCL Tigers 7-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Melnalksnis, Elsener, Saarela, Huguenin, Stettler, Zryd, Zaetta (alle verletzt), Grenier (familiäre Gründe), Mayer und Olofsson (krank). 6. Torhüterwechsel SCL Tigers (Kurt für Punnenovs). 42. Pfostenschuss Petrini. SCL Tigers von 56:02 bis 57:07 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig.

