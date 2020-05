Glosse – Erst twittern, dann denken Wenn Politiker glauben, einen Skandal gefunden zu haben. Meinung Denis von Burg

Ständerat Ruedi Noser hat zum zivilen Ungehorsam aufgerufen – oder doch nicht ? Foto: Keystone-sda.ch

«Irgendwann wird ziviler Ungehorsam zur Bürgerpflicht», twitterte der freisinnige Zürcher Ständeherr Ruedi Noser am Freitag in die Welt. Er ahnte einen Skandal, denn er hatte in der Zeitung von einem Ehepaar gelesen, das angeblich deshalb gebüsst worden war, weil es in der Öffentlichkeit den gebotenen 2-Meter-Corona-Abstand nicht eingehalten hatte.