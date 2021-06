Kunstturnerin Becky Downie – Erst starb ihr Bruder, dann zerschellte ihr Olympiatraum Becky Downie prangerte Missstände im britischen Turnsport an – und darf nun nicht an Olympia. Besteht ein Zusammenhang? Der Sportdirektor sagt: «Ein schwieriger Entscheid.» David Wiederkehr

Gern wäre sie ein zweites Mal zu den Sommerspielen gefahren – nun muss sie das Team von zu Hause aus anfeuern: Becky Downie (29). Foto: Francois Nel (Getty Images)

Die Zeit war schwer genug, da hätte es nicht auch noch diese Galgenfrist gebraucht. Im Mai verlor die britische Spitzenturnerin Becky Downie ihren Bruder Josh, der 24-Jährige war während eines Cricket-Spiels an Herzversagen gestorben. Ende Mai nahte die Beerdigung, doch vorher platzte noch diese Neuigkeit ins Hause Downie: Die 29-Jährige hatte es nicht ins Olympiakader geschafft. Trotz Höchstnoten in der Qualifikation. Trotz Reputation als erfolgreichste britische Turnerin der Gegenwart. Trotz Silber an ihrem Paradegerät Barren bei den letzten grossen Titelkämpfen, der WM 2019.