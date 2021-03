Handballer des BSV Bern – Erst regeneriert, dann an den Stellschrauben gedreht Der BSV Bern steht am Donnerstag nach einem Monat Pause wieder im Einsatz. Und will endlich im Jahr 2021 Punkte gewinnen. Reto Pfister

Luca Mühlemann (rechts) will wieder entscheidende Tore erzielen. Foto: Andreas Blatter

Die Corona-Pandemie führt auch in den Ligen, in denen gespielt werden kann, zu speziellen Situationen. Der SC Bern etwa muss nach mehreren quarantänebedingten Pausen derzeit sehr viele Partien innert kurzer Zeit austragen. Anders der BSV Bern. Einen Monat lang haben die Berner Handballer kein Spiel mehr bestritten, sie mussten im Gegensatz zu vielen anderen Teams keine verschobenen Begegnungen mehr nachholen. Erst am Donnerstag (19.15 Uhr) greift der BSV mit einem Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich wieder ins Geschehen ein.

Und will endlich wieder einmal punkten. Der Unterbruch stand für das Team von Trainer Aleksandar Stevic unter speziellen Vorzeichen. Zuvor hatten die Berner in fünf Partien keinen einzigen Zähler gewonnen. Und sie sind somit mit der Aufgabe in die Pause gestiegen, sich wieder in die Lage zu bringen, Spiele erfolgreich abzuschliessen.

Zweiergespräche auf der Tribüne

Stevic ging in zwei Stufen vor. Unmittelbar nach der letzten Partie am 18. Februar wurde nur mit geringer Intensität trainiert; die Einheiten dienten vorab regenerativen Zwecken. Und es wurden viele Gespräche geführt. Gespräche, denen ein noch höherer Stellenwert zukam als sonst. In Pandemiezeiten ist es nicht möglich, einen Teamanlass zu veranstalten, die Spieler sind auf zwei Garderoben verteilt, einige Mitspieler begegnen sich einander oft nur in der Halle.

«Wir begeben uns ab und zu während fünf Minuten zu zweit auf die Tribüne, um miteinander zu sprechen», beschreibt der Vizecaptain Luca Mühlemann die meist einzige Möglichkeit, sich in normalen Trainingseinheiten mit denjenigen Teamkollegen auszutauschen, die nicht in der gleichen Garderobe sitzen.

In einer zweiten Phase, ab der zweiten Woche der Pause, wurde gezielt an den Schwächen in der Defensive und bei den Torabschlüssen gearbeitet. Die Berner hatten im Februar zwar meist keine schlechten Spiele abgeliefert, aber praktisch in jeder Partie in entscheidenden Situationen die nötigen Tore nicht erzielt. Und zudem stand die Abwehr nicht immer so kompakt, wie sie hätte sein müssen.

«Wir haben an den Stellschrauben gedreht», sagt Stevic, der Ende Saison beim BSV durch Martin Rubin ersetzt wird. «Klar distanziert waren wir ja nie. Mit der Einstellung war ich auch nur einmal nicht zufrieden, im Spiel gegen den RTV Basel.» Ausgerechnet in jener Partie, in der die Leistungen aus den anderen Spielen gegen Top-5-Gegner wohl zum doppelten Punktgewinn ausgereicht hätten.

Sowohl Stevic als auch Mühlemann sind überzeugt davon, dass nun bessere Darbietungen folgen werden. Denn noch ist im Prinzip nichts verloren, ausser dass der BSV sich einen starken Playoff-Viertelfinalgegner (wohl Pfadi Winterthur, Kriens-Luzern oder Kadetten Schaffhausen) eingebrockt hat. Zudem stehen die Berner im Cup-Viertelfinal. Die Partie bei Wädenswil/Horgen soll am Gründonnerstag, 1. April, stattfinden. Wenn die NLB-Clubs bis dann die Freigabe für den Spielbetrieb erhalten haben. Ein Testspiel gegen das U-19-Nationalteam gewann der BSV deutlich. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl», sagt Mühlemann. Aber auch er weiss es und sagt es klar: «Nur davon sprechen hilft uns nicht. Wir müssen liefern.»