Mirka Federer – Erst nannte sie ihn «Baby», dann liess sie ihn 22 Jahre fliegen Mit Roger Federers Profikarriere endet auch für seine Frau eine wunderbare Reise. Wie Mirka dank schicksalhafter Fügungen zur prägenden Figur im Hintergrund wurde. René Stauffer

«Mona Lisa des Tennis»: Mirka Federer war in mancher Hinsicht die ideale Begleiterin ihres Mannes als Spitzensportler. Foto: Kena Betancur (Getty Images)

Als Roger Federer seine Rücktrittserklärung, die am Donnerstag die Tenniswelt erschütterte, ab einem Papier vorlas, war seine Frau, wie fast immer, bei ihm. Sie unterstützte ihn zusammen mit seinen Eltern auch in dieser schweren Stunde, die für ihn so emotional war, dass er sich dabei für einmal nicht filmen lassen mochte. Lediglich ein Standbild begleitete seine Worte, die über die sozialen Medien sein Ende als Tennisprofi verkündeten, weltweit Schlagzeilen machten und vielerorts für Bestürzung sorgten.