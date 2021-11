Tagestipp – Erst nach dem Vollmond setzen! Der Berner Beat Sterchi erzählt in «Capricho» von einem Dichter, der den roten Faden nicht findet, dafür in der spanischen Wahlheimat seinen grünen Daumen entdeckt. Alexander Sury

Von der Scholle gibt es kein Entkommen: Der Schriftsteller Beat Sterchi im Café Einstein auf der Münsterplattform in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

38 Jahre nach seinem gefeierten Erstling «Blösch» hat der Berner Autor Beat Sterchi im Diogenes-Verlag wieder ein Buch veröffentlicht, das im Untertitel schlicht «ein Sommer in meinem Garten» heisst. «Capricho» weist Reportageelemente auf, erinnert zuweilen an ein Tagebuch und ist nicht zuletzt der Bericht über eine abenteuerliche Reise durch ein kleines Stück urbar gemachtes Land. Der Protagonist entdeckt nicht nur seine Liebe zum «huerto», sondern er kommt bei der Gartenarbeit auch mit den Nachbarn in Kontakt und taucht tief ein in die Geschichte des Dorfes. In der Reihe «Text!» spricht Beat Sterchi über die Entstehung des Romans, sein schriftstellerisches Refugium in Spanien und seine Heimatstadt.

Alexander Sury

