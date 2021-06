Raubversuch auf Berner Tankstelle – Erst legte er ein Messer auf den Tresen, dann flüchtete er Am Montagabend hat ein Mann in Bern versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Er flüchtete ohne Beute. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend hat ein Mann versucht, die Migrol-Tankstelle an der Fellerstrasse in Bern auszurauben, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Der Mann betrat den Tankstellenshop um ca. 19 Uhr, legte ein Messer auf den Tresen und verlangte Geld von der Angestellten. Als diese nicht sofort gehorchte, flüchtete der Mann.

Laut der Polizei dürfte sich derselbe Mann kurz zuvor in der nahe gelegenen Avia-Tankstelle an der Fellerstrasse 28 aufgehalten und sich «auffällig verhalten» haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann trug gemäss Aussagen eine schwarze Brille mit durchsichtigen Gläsern, war von heller Hautfarbe und hatte gekrauste, braune Haare. Er trug schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghosen, eine schwarze Jacke mit weissen Nike Logos an den Ärmeln und mit einer weissen Kapuze, welche er um sein Gesicht herum zusammengezogen hatte.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Mann machen kann, wird gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

