Serie «BEsonders» – Erst durch einen schweren Töffunfall fand er zur Kunst In seinem Atelier in der Hammerschmiede Worblaufen verhilft Künstler Gamelle alten gebrauchten Dingen zu einem zweiten Leben. Bei ihm lief es ähnlich. Johannes Reichen

Klicken Sie hier und besuchen Sie Gamelle in seinem Atelier. Realisation: Johannes Reichen, Fotos: Christian Pfander, Video: Claudia Salzmann

Glück im Unglück. Das bedeute sein Name, sagt Gamelle. Er ist 55 Jahre alt, Künstler, arbeitet in Worblaufen und erlitt einst einen schweren Unfall. «Eine lange Geschichte, eigentlich mag ich nicht darüber reden», sagt er. Und was er nicht mag, das tut er nicht. Das gilt vor allem auch für seine Arbeit. Aber auch für Auskünfte.

Deshalb nur die Kurzversion: Töffunfall mit 21 Jahren, dreifach gebrochener Rücken, zusammengestauchter Wirbel. Die Befürchtung, für immer gelähmt zu bleiben. Dann das Glück im Unglück. «Die gute Arbeit der Chirurgen.» Gamelle konnte wieder gehen.