Geldberater: Individuelle Einzelanlagen – Erst die Strategie, dann die Aktienkäufe Wer sein Geld selbst investieren möchte und auf einzelne Titel setzen will, sollte zunächst seine Ziele und die Risikobereitschaft klären. Martin Spieler

Vorsicht Klumpenrisiko: Um auf eine gute Diversifikation zu kommen, sollten auch Fonds und ETF im Depot sein. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe auf Sparkonten etwa 1 Million Franken liegen. Inflation ist das Schlagwort. Was tun mit dem Geld? Einen Vermögensverwalter zu finden, mit dem man glücklich wird, erachte ich nach meinen Erfahrungen als schwierig. Das einfachste wäre, alles selber in einige Einzeltitel wie Richemont, Zürich, Swisscom, Novartis, Roche, Nestlé, Swisslife und ETFs anzulegen. Doch die Frage ist, welche ETF? Ich würde mich auf die Schweiz konzentrieren. Einige Anlagen im Ausland habe ich bereits wie den iShare Euro Stoxx 50 ETF, iShare S&P 500 ETF, Invesco NASDAQ-100, B-Berkshire Hathaway, Apple, Pictet Robotics Capitalisation, Linde. Soll man den nächsten Taucher abwarten und dann in Portionen über die nächsten Monate immer mal wieder zukaufen? Leserfrage von R.H.