Läufe in der Region – Erst die Berge, dann die Städte Im Spätsommer und Herbst sollen die Grossanlässe nach langer Pause wieder stattfinden. Der GP von Bern führt derzeit eine «Challenge» durch. Reto Pfister

Michael Schild steht unter dem Zielbogen der GP-Challenge, die er als Rennleiter lanciert hat. Foto: Christian Pfander

Michael Schild steht unter einem Zielbogen am südlichen Eingang des Marzilibads in Bern. Wenig später kommt ein ambitionierter Läufer ins Ziel. Er hat sich an diesem Tag dazu entschieden, die 16 Kilometer der GP-Challenge unter die Füsse zu nehmen. Er tat das individuell, auf einer von den Organisatoren des Grand Prix von Bern markierten und mit einer Zeitmessanlage versehenen Strecke, die vom Start beim Dalmaziquai über die Elfenau, Muri und Wabern zum Marzilibad führt.

«Wir wollten den Läuferinnen und Läufern eine Möglichkeit bieten, wenigstens so eine Art Wettkampf zu bestreiten», sagt der GP-Rennleiter Schild. PR-Argumente hätten eine zweitrangige Rolle gespielt, obwohl so die Namen der Sponsoren und das Logo des Veranstalters während zweieinhalb Wochen in der Öffentlichkeit zu sehen sind. 538 Sportbegeisterte haben sich bis jetzt angemeldet; das Startgeld beträgt 29 Franken. Und damit ist auch die Schwelle von etwa 500 Starts erreicht, ab der die Challenge für die GP-Organisation kein Verlustgeschäft ist.