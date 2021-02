Hochstaplerin startet neue Karriere – Erst das Gefängnis, jetzt das grosse Geschäft Nach vier Jahren hinter Gitter ist die Hochstaplerin Anna «Delvey» Sorokin frühzeitig frei und schürt das riesige Interesse an ihr. Eine Netflix-Serie ist nur der Anfang. Denise Jeitziner

2019 verurteilt, am 11. Februar auf Bewährung freigelassen: Die russische Hochstaplerin Anna «Delvey» Sorokin arbeitet bereits eifrig an ihrer neuen Karriere. Den Anfang macht eine Netflix-Serie von Shonda Rhimes. Foto: Mary Altaffer (AP Photo)

«I’m back» steht auf dem Instagram-Profil von Anna Delvey. Die russische Hochstaplerin ist also zurück in Freiheit. Eigentlich heisst sie ja Sorokin zum Nachnamen, aber unter dem Gaunernamen Anna Delvey wurde sie berühmt, bevor sie geschnappt und verurteilt wurde. Daran will sie offenbar nichts ändern.

«Gefängnis ist so anstrengend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.» Anna «Delvey» Sorokin, verurteilte Hochstaplerin und Möchtegern-It-Girl

Was die 30-Jährige verbrochen hat, zeichnete das «New York Magazine» 2018 bis ins kleinste Detail nach. Kurz zusammengefasst geht die Story so: 25-jährige Tochter eines russischen Lastwagenfahrers gibt sich in New York als reiche deutsche Erbin aus.

Auf Instagram posiert sie vor Privatjets, Jachten und teuren Hotels, zeigt sich an exklusiven Kunst- und Society-Events mit wichtigen Leuten, die sich nur zu gern im Glamour dieser schwerreichen jungen Frau sonnen, die offenbar nicht weiss, wohin mit all ihrem Geld.

Niemand hinterfragt sie und sie ist clever genug, diese Schwäche für sich auszunutzen. Sie ergaunert sich rund 275’000 Dollar von Banken, Hotels oder Bekannten wie dem Kunstsammler Michael Xufu Huang oder dem Hedgefonds-Manager Martin «Pharma Bro» Shkreli. Und dann fliegt sie auf.

Sie spielt die Rolle des It-Girls weiter

Das war im Herbst 2017. Seit einer Woche ist Anna Sorokin wegen guter Führung vorzeitig auf Bewährung frei. Kaum raus aus der New Yorker Albion Correctional Facility, hat die Anna-Delvey-Show schon wieder begonnen. «Gefängnis ist so anstrengend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen», schrieb sie zu einem Instagram-Foto, auf dem sie sich mit schwarzer Sonnenbrille auf blütenweisser Bettwäsche räkelt. Sie spielt die Rolle des schwerreichen It-Girls unbeirrt weiter.

Seither unterhält sie ihre begeisterten Follower – «Welcome back, Bitch!» – ununterbrochen mit Posts. Auf Instagram verweist sie zum Beispiel auf den Kurzfilm «Those Wrecked by Success» mit Topmodel Gigi Hadid und einem Luxusanwesen in den Hauptrollen – «für alle, die sich fragen, wie sich das Leben ausserhalb des Gefängnisses anfühlt».

Dazu witzige bis freche Twitter-Botschaften wie «Ich bin jetzt 2,5 Zentimeter grösser von all dem Yoga, das ich im Gefängnis gemacht habe» oder «Ich suche einen Boyfriend» oder «Ich brauche eine PR-Person, meine Direktnachrichten sind ausser Kontrolle». Am Montag gab sie dem «Insider» im 720-Dollar-Balenciaga-Hoodie ihr erstes grosses Zoom-Interview. Reue? Nicht doch. Das hatte sie schon hinter Gitter mehrfach zu Protokoll gegeben, etwa der «New York Times» und allen anderen, die sie besuchten.

Netflix-Serie, Anna-Delvey-TV und ein Bestseller

Eine davon ist die Schauspielerin Julia Garner («Ozark»). Sie wird Anna «Delvey» Sorokin in Shonda Rhimes’ Netflix-Serie «Inventing Anna» verkörpern, obwohl diese lieber Margot Robbie oder Jennifer Lawrence als ihr Alter Ego gesehen hätte.

Die «Ozark»-Entdeckung Julia Garner wird Anna Sorokin in der Netflix-Serie «Inventing Anna» verkörpern – obwohl diese lieber Jennifer Lawrence oder Margot Robbie in der Hauptrolle gesehen hätte. Foto: Wikipedia

Shonda Rhimes («Bridgerton», «Grey’s Anatomy») muss sich aber beeilen. Nicht nur, weil Lena Dunham für HBO ebenfalls an einer Produktion über Sorokin arbeitet, sondern weil auch diese selber keine Zeit verschwendet: «Ich mache mein eigenes Ding. Bald kommt Anna Delvey TV», schrieb sie zu Hinter-den-Kulissen-Aufnahmen auf Instagram. Ein Buch will sie ebenfalls veröffentlichen und verspricht: «Ich schreibe an einem Tag in einer Gefängniszelle besseren Scheiss als einige dieser Miststücke mit 50 Redaktoren in einem Jahr.»

Übung hat sie tatsächlich. In ihrem Blog Annadelveydiaries.com schrieb sie schon schlagfertig über Trump, Weinstein und ihren (angeblichen) Gefängnisalltag während des Corona-Lockdown: «Im Gefängnis zu sein, fühlt sich meistens wie eine verlängerte Quarantäne an, nur mit einem Haufen Mörder, und wir können uns immer noch die Haare machen lassen.»