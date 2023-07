«Hoselupf» – News vom Schwingen – Erst bringt er die Berner zur Weissglut, dann wird er gefeiert Die stärkste Schwingerin kommt aus dem Emmental, der grösste Aufreger spielte sich in der Innerschweiz ab. Und in der Hauptstadt findet am Samstag ein ganz besonderes Schwingfest statt. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger Alex Trunz

Emotionaler Abschied: Mit seinem 45. und letzten Kranz trat Werner Suppiger am Sonntag in Dagmersellen in den Ruhestand. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

König oder Kronprinz? Ein enges Duell an der Spitze

Es ist Halbzeit in der Schwingsaison und damit Zeit, einen Blick auf die Jahrespunktliste der Fachzeitschrift «Schlussgang» zu werfen. Vorne liegt Fabian Staudenmann (211 Punkte), dicht auf den Fersen ist ihm Joel Wicki, der nur vier Zähler weniger totalisiert. Es folgen Adrian Walther (165) und Lario Kramer (165), Letzterer profitiert gewiss ein wenig von der geringeren Konkurrenz in der Südwestschweiz. Die weiteren Berner: 5. Michael Ledermann, 11. Matthias Aeschbacher, 13. Michael Moser – der mit seinen erst 17 Jahren auch die Experten jenseits der Kantonsgrenzen verblüfft.

Für einen Sieg an einem Berg- oder einem Teilverbandsfest gibt es 27 Punkte, deren 12 gibt es etwa für einen Kranz an einem Gauverbandsfest. In den letzten zwei Jahren gewann der derzeit verletzte Samuel Giger die Jahreswertung. Christian Stucki reüssierte 2009, 2015 und 2017, Matthias Sempach schwang von 2012 bis 2014 obenaus.

Eine Bernerin startet so richtig durch

Im Moment nicht zu bremsen: Jasmin Gäumann (rechts) gewann in Estavayer das zweite Kranzfest in Folge. Foto: zvg

Jasmin Gäumann ist in Form – und wie: Eine Woche nach ihrem Triumph in Tramelan durfte sie sich auch am Frauen- und Meitlischwingfest in Estavayer schultern lassen. Im spannenden Schlussgang bezwang Gäumann die Aargauerin Vanessa Jenni nach neun Minuten mit Kurz. Immerhin 400 Zuschauer verfolgten das Kräftemessen, das durch zwei Dudelsackkonzerte aufgelockert wurde.

Der Eidgenössische Frauenschwingverband versucht, die Sportart analog zu den Männern einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen. Deshalb wird heuer nicht mehr die Gewinnerin der Jahreswertung Schwingerkönigin, sondern jene, die am Eidgenössischen in Grächen vom 2. September triumphieren wird. Bis dahin stehen noch einige Kranzfeste an – aber Gäumann, die Schwester von Eidgenosse Stefan Gäumann, ist nach ihrem zweiten Coup zweifellos die Frau, die es zu schlagen gilt.

Suppigers spezieller letzter Arbeitstag

Am Innerschweizer Teilverbandsfest schrieb Werner Suppiger eine unschöne und eine schöne Geschichte. Erst brachte er im vierten Gang mit seinem fragwürdigen Verhalten die vielen mitgereisten Berner Fans zum Toben, als er sich am Boden gegen Fabian Staudenmann nicht mehr wehrte und daher nur eine 9,75 statt eine mögliche 10 für den Gast und Mitfavoriten resultierte.

Rund zwei Stunden später sorgte er für Beifallsstürme beim heimischen Publikum: Unmittelbar nach dem sechsten Gang, in welchem er sich den 12. Kranz an einem Innerschweizerischen sicherte, gab Suppiger vor gut 12’500 Zuschauern seinen Rücktritt bekannt. Der 34-Jährige war stets ein sehr verlässlicher Wert für die Innerschweizer, wurde aber trotz fünf ESAF-Teilnahmen nie Eidgenosse. Er holte 45 Kränze und gewann ein Kranzfest: 2014 als Gast das Freiburger Kantonale.

Das etwas andere Schwingfest

Schwingen «urban style»: Am Samstag kommt es in Bern zum zweiten Reitgenössischen Schwingfest. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Schwingen und die Berner Reitschule? Das passt auf den ersten Blick ganz und gar nicht zusammen. Hier der eher im konservativ-bürgerlichen Milieu verortete Nationalsport, dort das links-alternative Kulturzentrum. Aber Schwingen und Reitschule, das geht sehr wohl! Am Samstag findet das zweite «Reitgenössische Schwingfest» statt, teilnehmen dürfen alle, die Lust dazu haben – es ist ein bisschen wie bei einem Fussball-Grümpelturnier. Deshalb wird das Fest ausserhalb der Strukturen des Eidgenössischen Schwingerverbandes durchgeführt. Dieser sieht darin kein Problem. «Warum nicht einmal ausprobieren, wenn dabei der Plausch im Vordergrund steht und nicht falscher Ehrgeiz, dann ist die Verletzungsgefahr überschaubar», lässt Geschäftsführer Rolf Gasser ausrichten.

Bei der Premiere vor Jahresfrist siegte Ishmael Asoka Rajuai, ein Boxer aus Kenia. Er war ferienhalber in der Region und wurde von seiner Freundin auf das Fest aufmerksam gemacht. Um wenigstens einigermassen auf den Wettkampf vorbereitet zu sein, schaute er sich im Vorfeld entsprechende Youtube-Videos an.

