Leserreaktionen – «Erst Besitzverhältnisse klären, bevor man baut» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Strafe für Jugendliche, welche im Seeland einen Biketrail ausgebaut haben.

Der Biketrail im Seeland, welcher Jugendliche ausgebaut haben, ist gesperrt. Die Erbauer hätten nicht zu Ende gedacht, so die Meinung eines Lesers.

Zu «Hohe Bussen für die Biker»

Wären die Beteiligten etwa Asylsuchende oder Fahrende, dann könnte man sagen, die wussten es nicht besser. Hier geht es aber um lauter «Urschweizer», die einfach nicht zu Ende gedacht haben. Schon die Besitzverhältnisse sollte man als Erstes klären, bevor man «baut». Dann geht es um Versicherungsfragen etc. Wir leben in einem Land der Gesetze, Regeln und Vorschriften, wie es kaum ein anderes gibt. Das wissen diejenigen, die jetzt jammern, weil es kam, wie es kommen musste. Selber habe ich 18 Jahre in Südafrika gelebt und kann deshalb die Biker gut verstehen. Dort hat man noch Freiheiten wie bei uns vor 50 Jahren, aber auch ich musste mich dort den Begebenheiten anpassen und nicht umgekehrt. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «Eine Hagelkanone sorgt für Turbulenzen»

Wir wohnen seit 47 Jahren in der Nachbargemeinde Zäziwil. In dieser Zeit hatten wir kaum heftige Hagelschläge zu beklagen. Wir gehen davon aus, dass das nicht dem Zufall geschuldet, sondern dem Einsatz der Hagelkanone der Familie Schürch zu verdanken ist. Es ist verwerflich, wenn eine Massnahme angezweifelt wird, welche die geleistete Arbeit, die Ernte und somit die Lebensgrundlage schützt. Zudem sind Hab und Gut von Einwohnern mindestens zweier Gemeinden kostenlos mitgeschützt. Es ist bedauernswert, dass auch seitens der Landbevölkerung immer mehr solche und ähnliche Angriffe von wohlstandsverwahrlosten Bürgern gegen Gewerbetreibende inszeniert werden. Am effizientesten wäre es, die Unwetter zu verbieten. Damit wäre allen gedient und Reto Schürch könnte eine Menge Geld sparen. Kurt und Silvia Sturzenegger, Zäziwil

Zu «Eigenmietwert könnte doch überleben»

Der Ständerat hat der Abschaffung des Eigenmietwertes (EMW) zugestimmt. Diverse Personen sprechen von einer fiktiven Besteuerung. In meinem Arbeitsumfeld musste ich feststellen, dass die Politiker nur Abschaffungen beschlossen haben, zum Beispiel: Vermögenssteuer Bund, Rentnerabzug, Erbschaftssteuer, Steuersystemwechsel, etc. Beim Wegfall des EMW profitieren vorwiegend die gut situierten Personen mit einem hohen Eigenmietwert. Der Eigenmietwert gilt als Kapitalertrag wie Miete, Bankzinsen, Pachtertrag etc. und muss somit versteuert werden. Auch mit der Demokratie kann nie eine volle Gerechtigkeit erreicht werden (Mehrheit bestimmt). Die Eigeninteressen der Politiker sollten ausgeblendet werden. Damit der Staat gleichwohl genügend Geld zur Verfügung hat, wäre die Wiedereinführung der Vermögenssteuer beim Bund anzustreben. Um den Eigenmietwert abzufedern, sollte der Rentnerabzug wieder zugelassen werden. Werner Blatter, Ittigen

