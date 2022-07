Geldblog: Herbe Buchverluste – Erst beim Verkauf werden Verluste real Wer mit langfristigem Ziel in Fonds anlegt, sollte seine Fondssparpläne trotz Rückschlägen laufen lassen. Dadurch können gar günstige Fondsanteile erworben werden. Martin Spieler

Zig Unsicherheiten, kaum Alternativen: Im aktuellen Börsenumfeld verzeichnen fast alle Anlageinstrumente Verluste. Illustration: Christina Baeriswyl

Bei der Raiffeisenbank habe ich zwei Fondsspardepots. Hier investiere ich monatlich je 500 Franken in verschiedene Fonds. In den letzten Monaten geraten die Zahlen immer mehr ins Minus. So habe ich ein Minus von rund 8500 Franken. Des Weiteren habe ich Vorsorgefonds 3a mit einer monatlichen Einzahlung von je 500 Franken. Auch hier bin ich im Minusbereich. Mich beunruhigt das sehr. Ich überlege mir, die Fonds zu verkaufen. Ich weiss, man sollte nicht panikartig handeln. Ich bin 45 Jahre alt und weiss, dass ein Fondssparplan für mehrere Jahre gedacht ist. Leserfrage von E.K.