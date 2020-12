BZ us dr Box – «Erst beim Googeln wurde ich mir meiner Gewaltbeziehung klar» Früher erlebte Deborah Buehlmann häusliche Gewalt, heute unterstützt sie Betroffene. Im Podcast erzählt sie, wie sie der Gewaltspirale entkam. Sheila Matti , Sibylle Hartmann

Es war ein schleichender Prozess. Zu Beginn zeigte ihr Partner einfach nur grosse Eifersucht, dann schränkte er sie im Alltag ein. Und irgendwann kam die erste Ohrfeige. Im Podcast «BZ us dr Box» spricht Deborah Buehlmann offen über die schwierige Beziehung, welche sie früher führte. Und über die häusliche Gewalt, welche sie in dieser erlebte.

Weshalb lebte sie sieben Jahre lang in diesem Psychoterror, in welchem ihr sogar der Blick auf einen fremden Mann ein schlechtes Gewissen bereitete? «Das ist nicht so einfach.» Man befinde sich in einer Art Spirale: Es gebe Zeiten, wo man mit Aufmerksamkeit und Geschenken überhäuft werde, «wo man in seinem Sein richtig erfüllt wird», so Buehlmann.

«Man denkt: Hey, vielleicht wird es ja tatsächlich wieder gut. Vielleicht war es wirklich das letzte Mal.» Deborah Buehlmann

Dann aber gebe es auch Momente, wo die Stimmung kippt, wo sich Aggressionen aufbauen und es irgendwann zur Eskalation kommt. «Danach kommt das schlechte Gewissen», es passiere nie wieder, man könne daran arbeiten – und wieder viel Aufmerksamkeit und Geschenke. «Solche Zeiten nähren uns Betroffene», erzählt Buehlmann, «Man denkt: Hey, vielleicht wird es ja tatsächlich wieder gut. Vielleicht war es wirklich das letzte Mal.»

Nicht nur betroffen, sondern auch helfend: Im Podcast spricht Deborah Buehlmann über häusliche Gewalt. Foto: zvg

Lange habe sie deshalb auch gar nicht realisiert, dass es sich um häusliche Gewalt handle: «Ich erfuhr erst beim Googeln, dass ich in einer Gewaltbeziehung steckte.» Dies habe ihr geholfen, den entscheidenden Schritt zu machen und sich von ihrem Ex-Mann zu trennen.

Heute ist Deborah Buehlmann nicht nur Betroffene, sondern auch Helfende: Vor zwei Jahren gründeten sie und ihr heutiger Partner den Verein BEwahrt. Dieser hilft Betroffenen von häuslicher Gewalt, das Geschehene auf eine kreative Art und Weise zu verarbeiten. Töpfern, Malen, Schreiben – oder einfach auch nur darüber sprechen. Für all dies bietet der Verein eine kostenlose Plattform.