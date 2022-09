YB im Cup weiter – Erst als die Alarmglocken läuten, wacht YB endlich auf Die Young Boys tun sich bei Stade Lausanne-Ouchy schwer. Es ist bezeichnend, fällt der Siegtreffer nach einer Standardsituation. Dominic Wuillemin

Der Siegtreffer: Cedric Itten erzielt in der zweiten Halbzeit nach einem Eckball das 1:0. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es muss so kommen an diesem Abend in der Lausanner Pontaise, an dem den Young Boys wenig bis gar nichts gelingen will. Es läuft die 66. Minute, als Filip Ugrinic den Corner tritt und Cedric Itten per Kopfball zum 1:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy trifft. Eine Standardsituation schafft den Unterschied in einer Partie, in der zwischen dem Tabellenführer der Super League und dem Sechsten der Challenge League eigentlich keine Differenz zu erkennen ist.

Im Gegenteil: Das Heimteam ist lange besser und kann bis zum Ende auf den Ausgleich hoffen. In den letzten Minuten spielt YB in Unterzahl, weil Rechtsverteidiger Kevin Rüegg die Gelb-Rote Karte sieht. Aber die Young Boys bringen den Vorsprung über die Zeit und ziehen in den Cupachtelfinal ein. Sie können vor der zweiwöchigen Länderspielpause einmal kräftig durchatmen. «Mund abputzen und weitermachen», nennt Captain Fabian Lustenberger sein Fazit und verrät, dass er viele Jahre seiner Karriere in Berlin verbrachte.

Imeris beste Szene spielt neben dem Platz

Bis zu Ittens Führungstreffer ist es ein bedenklicher Auftritt der Young Boys vor 2800 Zuschauern. Dabei demonstrierte Raphael Wicky mit der Aufstellung, wie wichtig diese Partie ist und wie fehl am Platz es wäre, den Gegner zu unterschätzen. Der Trainer nominierte die gleichen elf Spieler wie beim 3:0-Heimsieg gegen Lugano in der Vorwoche.

Aber diese elf Spieler wirken wie ausgewechselt: David von Ballmoos mangelt es an Präsenz, Loris Benito verliert Zweikämpfe und flankt ungenau, Fabian Rieder ist fehlerhaft, Kastriot Imeri verwirft die Hände, bringt aber selbst nichts zustande. Die beste Szene hat der Zugang, auf dem so viele Hoffnungen ruhen, als er sich nach Spielende die Zeit nimmt, Autogramm- und Selfiewünsche junger Fans zu erfüllen. Und das Sturmduo Jean-Pierre Nsame und Cedric Itten, das gegen Lugano noch so harmonierte, findet keine Bindung zum Spiel. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hat YB, als Rieder nach sieben Minuten von der Strafraumgrenze aus das Tor verfehlt. «Zur Pause haben die Alarmglocken geläutet», sagt Benito. «Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit mit einer anderen Einstellung auftreten müssen.»

Bei YB werden böse Erinnerungen wach

Die Gäste haben Glück, liegen sie nach der Hälfte nicht zurück. Stade Lausanne-Ouchy agiert zielstrebiger, genauer, vifer. Schon nach drei Minuten streift ein Kopfball von Alban Ajdini die Latte. Der Weckruf verhallt im halb leeren Rund der Pontaise ungehört. Die Young Boys schlafwandeln weiter über den Platz. In der 23. Minute ist es wieder ein Kopfball, der das Heimteam sehr nahe an den Führungstreffer bringt. Diesmal kommt Goalie von Ballmoos nach einem Corner zu spät, der Versuch von Lamine Gassama prallt an den Innenpfosten. Die Westschweizer spielen so, wie man das eigentlich vom Ersten der Super League erwarten könnte.

Das letzte Ausscheiden gegen einen Unterklassigen, einst eine unsägliche Never-Ending-Story der Berner wie das Veryoungboysen von Titeln, ist schon über fünf Jahre her, damals unterlag YB daheim dem FC Winterthur. Mit dem Aufstieg zum Branchenprimus haben die Berner begonnen, sich bei solchen Aufgaben keine Blösse zu geben. Am Samstagabend lassen sie bei ihren zahlreich mitgereisten Fans zeitweise böse Erinnerungen wach werden, aber nur zeitweise. Lustenberger sagt: «Im Cup zählt nur das Weiterkommen.»

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.