Und mit einem Schlag platzen die Ferienträume zahlreicher Menschen in der Schweiz. Oder verkomplizieren sich zumindest erheblich. Der Bund hat am Donnerstagabend bekannt gegeben, welche Länder er auf den Corona-Index setzt. Wer aus einem solchen Risikoland in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Die betroffenen Personen müssen sich nach der Einreise bei den kantonalen Behörden melden und deren Anweisungen befolgen.

Insgesamt 29 Länder stehen auf der Liste, darunter Schweden, die USA, Israel, Serbien, Nordmazedonien und Kosovo.

Dass Schweden zu den Risikoländern gehören könnte, hatte Gesundheitsminister Alain Berset schon am Vortag angekündigt. Mit Ländern aus dem Schengen-Raum besteht zwar seit Mitte Juni wieder vollständige Reisefreiheit. Schweden hatte jedoch einen Sonderweg bei der Bekämpfung der Pandemie gewählt und weitgehend auf Corona-Massnahmen verzichtet. Nun sieht sich das Land mit hohen Fallzahlen konfrontiert. Lesen Sie hier unsere Analyse zum Sonderfall Schweden.

«Sehr viele der rund 200’000 Menschen mit kosovarischen Wurzeln in der Schweiz fahren im Sommer üblicherweise in die Heimat.» Blerim Shabani, Chefredaktor Newsportal «Albino»

Bitter ist der Platz auf der Liste für die kosovarische und die serbische Diaspora in der Schweiz. Lesen Sie hier, was der serbische Botschafter dazu sagt.

Blerim Shabani, Chefredaktor des schweizerisch-albanischen Newsportals «Albino», sagt: «Sehr viele der rund 200’000 Menschen mit kosovarischen Wurzeln in der Schweiz fahren im Sommer üblicherweise in die Heimat – nun drohen diese Pläne ins Wasser zu fallen.»

Zwar sei es nicht verboten, trotzdem nach Kosovo zu reisen – eine zehntägige Quarantäne könnten sich viele jedoch nicht leisten. «Schliesslich ruft die Arbeit nach den Ferien wieder.» Eine Option sei, den Urlaub im Nachbarland Albanien zu verbringen. «Dann kann man dort am Meer die Familie und Freunde aus Kosovo treffen.» Shabani selber plant Ende August Ferien in Kosovo und hofft, dass die Liste bis dahin vielleicht noch angepasst wird.

Auf der Liste der Risikoländer stehen auch mehrere Tourismus-Hotspots wie Südafrika oder die Kapverden.

Wer seinen Flug bereits an eine dieser Destinationen gebucht hat und nun von einer Reise absieht, erhält allerdings kein Geld zurück. Die Airlines stellen sich auf den Standpunkt, dass sie fliegen, egal ob der Kunde mitfliegt oder nicht.

Bei der Swiss heisst es auf Anfrage: «Findet der Flug planmässig statt, dann gelten die üblichen Ticketkonditionen.» Könne das Ticket gemäss den Bedingungen nicht umgebucht werden, gelten die flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten: Diese ermöglichten den Kunden kostenlose Umbuchungen in allen Reiseklassen. Das neue Reisedatum muss dabei vor dem 31. Dezember 2021 liegen. Diese Regelung gilt für Tickets, die bis einschliesslich 31. August 2020 gebucht wurden, die Umbuchung müsse vor dem ursprünglich geplanten Reiseantritt vorgenommen werden.

Hohe Bearbeitungsgebühren

Wer eine Pauschalreise in einem Reisebüro gebucht hat, steht hingegen besser da: Wer diese absagt, erhält das Geld grundsätzlich zurück. Dabei sind die Reisebüros allerdings auf die Kulanz der Partner in den Destinationen angewiesen. Laut Auskunft von Reisebüros sind örtliche Kreuzfahrtgesellschaften beispielsweise im östlichen Mittelmeer ein Problem, weil sie keine Rückerstattung machen.

Was bei einer Annullation hingegen anfällt, ist eine Bearbeitungsgebühr. Sie beträgt maximal 200 Franken. Die Gebühr entfalle, wenn der Kunde sich für eine Umbuchung entscheide, erklärt Max E. Katz vom Schweizer Reise-Verband (SRV).

Liste wird weiter angepasst

Jüngste Berichte in den Medien über die Pandemie in Ländern des Balkans haben bereits in den letzten Tagen zu vielen Annullierungen geführt, wie Marco Wipfli vom Reisebüro Meersicht erklärt. Das Unternehmen ist auf Destinationen wie Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland oder Slowenien spezialisiert.

Auf den Corona-Index kommen laut der bundesrätlichen Verordnung Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner in den letzten zwei Wochen über 60 lag oder aus denen in den letzten Wochen wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist sind. Ausserdem solche, in denen Informationen fehlen, die für eine verlässliche Risikoeinschätzung notwendig sind.

Die Quarantäneliste soll laut Bundesrat monatlich angepasst werden.