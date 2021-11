Region Oberland-Ost – Erschweren zu viele Nachteile die Förderung von Windenergieanlagen? Die Versammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost beantragt dem Kanton, die beiden Standorte für Windenergieanlagen aus ihrer Richtplanung zu streichen. Hans Urfer

Das östliche Oberland ist für grosse Windenergieanlagen nicht geeignet. Foto: Archiv

Keine Windparkanlagen am Niederhorn und am Männlichen: Zu diesem Schluss kam die Versammlung der Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) am Mittwochnachmittag in Brienzwiler. Die Delegierten aller 28 Gemeinden im östlichen Oberland beschlossen einstimmig den Konzeptbericht Windenergieplanung und die Gesamtplanung und beantragten dem Kanton die Löschung der beiden Windprüfungsräume Niederhorn und Männlichen.

Die Versammlung folgte damit dem Antrag der Geschäftsleitung und unterstützte deren Position, auf Anlagen in diesen beiden Gebieten zu verzichten.