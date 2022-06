Boney M. in Aarberg – Erschlagen von der Hit-Brechstange Boney M., Dr. Alban, Haddaway, Vengaboys, Snap!: Aarberg ist von einem Grossaufgebot in die Jahre gekommener Stars bespasst worden. Ein Happening, das zu viel Staunen Anlass gegeben hat. Ane Hebeisen

Eine Band, die es eigentlich gar nicht gibt: Boney M. Experience in Aarberg. Foto: Beat Mathys

Es hat in seiner reichen Geschichte gewiss schon viel an Unbill erlebt, das hübsche Städtchen Aarberg im Berner Seeland: Stadtbrände, Brückeneinstürze, Bauernkriege. Nun darf also auch der Abend des 9. Juni 2022 in die Stadtchronik eingetragen werden.