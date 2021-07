Roman Gimmel – Ersatzwahl findet am 28. November statt Die Ersatzwahl für den zurücktretenden Thuner Gemeinderat Roman Gimmel geht am 28. November über die Bühne. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 19. Dezember angesetzt.

Der Thuner Gemeinderat Roman Gimmel (SVP) tritt Ende Jahr zurück. Foto: Patric Spahni

Nach dem Rücktrittsentscheid von Roman Gimmel (SVP) per Ende 2021 hat der Thuner Gemeinderat die notwendigen Beschlüsse gefasst. Die Ersatzwahl für den Rest der laufenden Amtsdauer bis zum 31. Dezember 2022 findet am ordentlichen Abstimmungstermin vom 28. November statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 19. Dezember 2021 angesetzt. Gemäss den Bestimmungen der Verordnung vom 21. März 2014 über die Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Thun erfolgt die Ersatzwahl im Majorzsystem.