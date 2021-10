Verletzungspech bei SCL Tigers – Ersatzgoalie Zaetta fällt vier Monate aus Der Ersatztorhüter der Langnauer muss an der Hüfte operiert werden und fehlt deshalb rund vier Monate.

Gianluca Zaetta hat bisher Damian Stettler ersetzt, der ebenfalls wegen einer Operation ausfällt. Foto: Keystone/Martial Trezzini

Die Torhüter der SCL Tigers sind in dieser Saison nicht vom Glück verfolgt. Nach Damian Stettler, der wegen einer Knieoperation 4 bis 6 Monate ausfällt, fehlt nun mit Gianluca Zaetta ein zweiter Tigers-Goalie für längere Zeit. Der 21-jährige Zaetta, der in dieser Saison zu zwei Einsätzen in der National League kam, wird an der Hüfte operiert und muss deshalb für rund 4 Monate pausieren.

Auch Verteidiger Larri Leeger und Stürmer Livio Langenegger können wegen ihren Verletzungen weiterhin nicht spielen.

Von seiner Verletzung erholt hat sich dafür der Finne Aleksi Saarela. Der Stürmer, der die letzten Partien aufgrund einer Oberköperverletzung verpasste, kehrt voraussichtlich am Wochenende zurück aufs Eis und dürfte gegen den Lausanne HC sowie gegen die ZSC Lions wieder im Einsatz stehen.

PD/ps

