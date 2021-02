Eingriff in Matten/St. Stephan – Ersatzbrücke und Simmekorrektur An der Griesseneybrücke nagt der Zahn der Zeit. Ein Ersatzneubau soll das Kies- und Betonwerk erschliessen und einen Engpass entschärfen. Fritz Leuzinger

An der Griesseneybrücke über die Simme am südlichen Ende des Militärflugplatzes St. Stephan nagt der Zahn der Zeit. Sie muss ersetzt werden. Foto: Fritz Leuzinger

In St. Stephan wird mit dem Griesseneyweg in Matten der südliche Flugplatzbereich überquert. Das zum Gemeindenetz gehörende Strässchen ist auch die Erschliessung des Kies- und Betonwerkes der Vigier Beton Berner Oberland AG im Abbaubereich des Reulisbaches. Die sogenannte Griesseneybrücke über die Simme ist in Besitz von Vigier.

Der Übergang ist vor allem zwischen März und Oktober stark mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastwagen frequentiert. Er ist auch bei Läufern und Bikern beliebt. St. Stephans Gemeindeverwalter Beat Zahler sagt zur zusätzlichen Allgemeinnutzung: «Die Simmequerung Griesseney hat auch Öffentlichkeitscharakter mit touristischem Hintergrund. Als Verbindung auf der nationalen Mountainbike-Route Zweisimmen–Lenk sowie auf dem Wanderweg die Simme entlang wird der Übergang auch vom Langsamverkehr und von Wanderern viel benutzt.»