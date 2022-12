Vor 100 Jahren – Ersatz der Scherzligbrücke beim Stimmvolk unbestritten Die Thuner Stimmbevölkerung sagte im Dezember 1922 deutlich Ja zum Bau der neuen Bahnhofbrücke. Manuel Berger

Die Scherzligbrücke blieb nach 1922 nur noch als Postkartensujet erhalten (datiert 1904). Foto: Stadtarchiv Thun

Am 3. Dezember 1922 war in Thun Wahl- und Abstimmungssonntag. Einerseits trugen die Bürgerlichen einen «glänzenden Wahlsieg» davon, wie das «Oberländer Tagblatt» am nächsten Tag berichtete. Andererseits legte das Stimmvolk bei vier Gemeindeabstimmungen viermal ein deutliches Ja in die Urne, so auch beim Kredit für die neue Scherzligbrücke. Mit 1618 Ja- (89 Prozent) zu 198 Nein-Stimmen ebnete es den Weg für den Neubau der Brücke, die künftig Bahnhofbrücke genannt werden sollte.