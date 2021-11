Menschenrechte im Land der WM 2022 – Erpressung und ungeklärte Todesfälle – Katars Arbeiter erzählen Unter internationalem Druck hat Katar die Gesetze für ausländische Arbeitskräfte verbessert. Ein Bericht von Amnesty International listet aber auf, wie die Lust auf Reformen beim WM-Gastgeber erlahmt. Florian Raz

Auf den Stadionbaustellen haben sich die Bedingungen für die Arbeiter in Katar stark verbessert. Für andere Arbeitskräfte gilt das laut Amnesty International weniger. Foto: Hassan Ammar (Keystone)

Der vereinbarte Monatslohn wird ihr vom ersten Tag an um 80 Dollar auf 360 Dollar gekürzt. Den versprochenen Bonus sieht sie nie. Sie muss mit elf anderen Personen in einem Raum schlafen. Und als Aischa nach zwei Jahren eine bessere Stelle sucht, verlangt ihr Arbeitgeber dafür 1650 Dollar. Sonst verweigert er ihr die Freigabe.

So kann es einem ergehen als Arbeitsmigrantin in Katar. In einem Land, das rund 100 Milliarden Dollar ausgibt für Stadien, Hotels und Infrastruktur, damit im Winter 2022 eine Fussball-WM voller Prunk stattfinden kann.

Aischa kann es sich nicht leisten, sich freizukaufen. Katar verlassen kann sie auch nicht. Sie ist die Haupternährerin ihrer Familie. Sie sagt: «An manchen Tagen möchte ich am Morgen gar nicht aufwachen.»