Antennen im Visier – Erpresser drohen Swisscom, Sunrise und Salt – sie wollen Millionen für Kinder Unbekannte haben einen Brandanschlag auf eine Mobilfunkanlage in Uttigen BE verübt. Sie wollen weitere Antennen zerstören, wenn die drei Betreiber nicht einen Betrag in Millionenhöhe zahlen. Jon Mettler

Immer wieder werden in der Schweiz Mobilfunkanlagen mutwillig zerstört. Foto: Aladin Klieber (PPR)

Die Täter kommen in den frühen Morgenstunden des 22. Februar; eigentlich ein ganz normaler Montag. Sie zünden am Antennenstandort von Swisscom im bernischen Uttigen Kabelverbindungen an, welche den Mast mit 5G-Sender an das schnelle Festnetz im Boden anschliessen. Kabelverbindungen sorgen dafür, dass die Gespräche und die Daten mit möglichst geringer Verzögerung übertragen werden. Die Anlage wird stark beschädigt.

Der Fall weist eine Besonderheit auf: Polizei und Feuerwehr finden am Tatort ein Erpresserschreiben. Die Brandstifter fordern von Swisscom, dass die Firma 4 Millionen Franken «für Kinder» spenden soll. Konkurrent Sunrise UPC soll 3 Millionen Franken zahlen und Salt 2 Millionen Franken überweisen. Ansonsten würden weitere Sendeanlagen beschädigt, welche den schnellen Mobilfunkstandard 5G verbreiten.