Bikepark Steffisburg – Eröffnung mit Youngsters und weichen Landungen Der komplett erneuerte Bikepark im Steffisburger Sonnenfeld wurde eröffnet – im Beisein von sportlichen Topshots und mit einer regionalen Premiere.

Reges Interesse am Tag der Eröffnung des komplett erneuerten Bikeparks in Steffisburg. Foto: PD

Nach rund zweimonatiger Bauzeit wurde am Samstag der Bikepark Steffisburg unter dem Namen Frutiger Sunnefeld Jumps wiedereröffnet. Die Anlage aus dem Jahr 2005 war etwas in die Jahre gekommen und wurde im Rahmen eines Lehrlingsprojekts der Firma Frutiger AG komplettsaniert. Unterstützt wurden die Lehrlinge durch die Firma Flying Metal aus Thun, welche sich auf Bikeanlagen spezialisiert hat.

Landen auf dem Luftkissen

«Entstanden ist ein moderner Bikepark mit einer Jumpline für fortgeschrittene Fahrer, einer asphaltierten Anfängerlinie und einem asphaltierten Mini-Pumptrack, den die kleinsten Bikefans auch mit ihren Like-a-Bikes befahren können», schreiben die Park-Macher in einer Medienmitteilung zur Eröffnungsfeier vom Samstag. Grosse Neuheit für die Region ist der Einbau einer Airbag-Landung, welche ein sicheres Erlernen von neuen Kunststücken ohne Angst vor einer harten Landung ermöglicht.

Der asphaltierte Teil der Anlage wird ganzjährig befahrbar sein, die Jumpline für Fortgeschrittene nur bei trockenem Wetter. Die Airbag-Landung wird jeweils im Beisein eines Mitglieds des Trägervereins eingeschaltet. Der Eintritt zum Park ist kostenlos, eine Gönnerschaft im Bikepark Thunersee ist erwünscht, wie die Parkbetreiber schreiben.

Workshop für Anfänger

Gestartet wurde der Tag mit einem Workshop für interessierte Kids, welche unter Anleitung ihre ersten Sprünge auf der neuen Anlage wagten.

Natürlich gehört heute auch ein Selfie zum Workshop für die Kleinsten. Foto: PD

Dem offiziellen Eröffnungsakt mit Vertretern der Gemeinde Steffisburg, der Firmen Frutiger und Flying Metal sowie des Trägervereins folgte am Nachmittag ein erster Wettkampf. Ausgetragen wurde der vierte und letzte Stopp der diesjährigen Swiss Dirt Series, der Schweizer Landesserie der Freestyle-Mountainbiker.

Mit dem Stopp der Swiss Dirt Series 2021 wurde der komplett erneuerte Bikepark Frutiger Sunnefeld Jumps in Steffisburg eröffnet. Foto: PD

Der gute Ruf der Thuner Biker in der internationalen Szene führte auch zur Anreise von Fahrern aus den Nachbarländern, aber sogar aus Slowenien und Israel gingen Fahrer an den Start. Der Steffisburger Cedric Hubacher konnte in den Qualifikationsläufen überzeugen und klassierte sich als Zweiter fürs Finale. Hier musste er jedoch den Österreicher Dorian Macher vorbeiziehen lassen, fand aber als Dritter den Weg aufs Podest. Gewonnen wurde sowohl die Qualifikation als auch das Finale vom schwedischen Profi Elof Lind, welcher sich mit dem Sieg wichtige Weltranglistenpunkte sichern konnte.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.