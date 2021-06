Kolumne «Bern und so» – Ernüchtert Über die vermeintlich emotionale Rückkehr an die Bartheke. Michael Bucher

Gemessen am subjektiven Zeitempfinden war mein letzter Barbesuch kurz nach dem Mauerfall in Berlin. Dass seit dieser Woche das gepflegte Trinken drinnen am Bartresen endlich wieder erlaubt ist, kommt somit einer Erlösung biblischen Ausmasses gleich.

Ich stellte mir vor, wie es sein würde, nach so langer Zeit wieder eine Kneipe zu betreten: Ein Rudi-Carrell-Verschnitt würde mich in der proppenvollen Bar mit Mikrofon herzlich willkommen heissen und mir einen Platz am Tresen zuweisen. Das liebliche Rauschen des Gerstensaftes, der sich vom Zapfhahn ins Glas ergiesst, würde sich wie eine Schubert-Sinfonie anhören. Alle würden wir uns in den Armen liegen und «Don’t Look Back in Anger» singen.