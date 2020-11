Hasliberger schrieben Kanton – «Ernüchternde Antwort der Finanzdirektorin» Der Gemeinderat von Hasliberg tat Beatrice Simon seinen Unmut zur Neubewertung des Landrichtwertes kund. Diese sagt, Anpassungen müsste auf gesetzgeberischem Weg erfolgen.

Der Blick auf Hasliberg-Hohfluh. Foto: Bruno Petroni

Im Rahmen der Allgemeinen Neubewertung 2020 (AN20) erhöhte die kantonale Schätzungskommission den Landrichtwert für unbebautes Bauland in der Gemeinde Hasliberg von bisher 220 Franken auf neu 520 Franken. «Da seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative und deren Auswirkungen die Nachfrage nach Bauland massiv gesunken ist, hat sich die Gemeinde Hasliberg nach mehreren Gesprächen mit dem Leiter der Amtlichen Bewertung an die Finanzdirektorin Beatrice Simon gewandt und beantragt, den Landrichtwert wie bisher auf 220 Franken festzulegen», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Wie bei zahlreichen anderen Oberländer Gemeinden sei ihre Antwort «sehr ernüchternd ausgefallen». Aus Sicht der Finanzdirektorin sei für die Festlegung der Landrichtwerte genau nach Steuergesetz und dem vom Grossen Rat verabschiedeten Dekret die in der entsprechenden Bemessungsperiode vorhandenen Preise von tatsächlichen Landverkäufen als Grundlage verwendet worden, heisst es. Weder sie noch die Steuerverwaltung habe die Möglichkeit, davon abzuweichen, liess Simon die Oberhasler wissen.

«Der Gemeinderat ruft die Grossratsmitglieder der Region Haslital-Brienz auf, die notwendigen Gesetzesanpassungen baldmöglichst anzugehen.» Aus der Mitteilung der Gemeinde Hasliberg

«Sie habe jedoch Verständnis für den Unmut, denn in der Tat würden Entwicklungen, die nach der definierten Bemessungsperiode 2013 bis 2016 eingetreten sind und die sich preislich auswirken können, in der AN20 aufgrund der heutigen gesetzlichen Ausgestaltung nicht berücksichtigt», wird Beatrice Simon in der Meldung zitiert. Und: «Eine Anpassung müsse auf gesetzgeberischem Weg erfolgen», und sie sei bereit, für die Zukunft nach neuen Lösungen zu suchen und zähle dabei auf die Unterstützung der Gemeinde. Unabhängig von der Situation habe jeder Eigentümer die Möglichkeit, mittels Einsprache zu rügen, dass die Neubewertung in seinem konkreten Fall insgesamt falsch ausgefallen sei.

Da der Gemeinderat Hasliberg «nach der ernüchternden Antwort» keine Möglichkeiten mehr sieht, sich weiter zu wehren, wie er schreibt, leitet er das Antwortschreiben an die Grossratsmitglieder der Region Haslital-Brienz weiter. Und er ruft diese auf, «die notwendigen Gesetzesanpassungen baldmöglichst anzugehen».

pd