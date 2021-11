Galerie Hodler in Thun – Ernst Hanke und seine Frauenbilder Die Galerie Hodler zeigt zum zweiten Mal eine Ausstellung mit Bildern von Ernst Hanke. Die Ausstellung trägt den Titel «Frauen gemalt und vom Stein». Margrit Kunz

Füllige Frauenkörper gehören zu Ernst Hankes LIeblingssujets: Das Bild «Dame mit der Schneeeule», Acryl +Farbstift auf Leinwand, ist in der Ausstellung in der Galerie Hodler zu sehen. Foto: Margrit Kunz



«Frauen gemalt und vom Stein», was kann das bedeuten? Doch wer Ernst Hanke kennt, weiss, dass er während Jahrzehnten in Ringgenberg eine Druckerei für Lithografien (Steindruck) betrieb. Betritt man die Ausstellung, so erkannt man sofort, dass hier zwei Arten von Bildern, Acrylbilder und Lithografien, aufeinandertreffen.

Üppige Frauen in leuchtenden Farben empfangen in der Galerie Hodler in Thun die Betrachtenden. Hankes grossformatige Bilder dominieren die Ausstellung. Die dargestellten Frauen erinnern an eine Zeit, in der das von der Gesellschaft erwartete Frauenbild noch nicht hiess, je jünger, je dünner, je schöner.