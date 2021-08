Neues Co-Präsidium – Erni und Schefer präsidieren Junge Grüne des Kantons Bern Magdalena Erni und Milo Schefer lösen Lisi Dubler und Saskia Rebsamen als Co-Präsidenten der Jungen Grünen Kanton Bern ab.

Die Jungen Grünen Kanton Bern haben ein neues Co-Präsidium: Magdalena Erni (l.) und Milo Schefer.

Magdalena Erni und Milo Schefer leiten neu als Co-Präsidenten die Jungen Grünen des Kantons Bern. Die 17- und der 19-Jährige lösen Lisi Dubler und Saskia Rebsamen ab.

Das neue Co-Präsidium wurde am Freitag an der Mitgliederversammlung gewählt, wie die Jungpartei mitteilte. Gymnasiastin Erni ist aus Thun und wurde gemäss Mitteilung durch den Klimastreik politisiert. Schefer sei bereits seit fünf Jahren für die Jungen Grünen aktiv. Er arbeitet in einem Fahrradgeschäft.

Die beiden wollen sich unter anderem für das Stimmrechtsalter 16 stark machen. Der Grossrat will sich gemäss Mitteilung in der Herbstsession mit einer entsprechenden Vorlage befassen.

SDA/ngg

