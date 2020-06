Angestellte mit Messer bedroht – Erneuter Überfall auf Kiosk Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde der Bahnhofskiosk in Wangen an der Aare ausgeraubt. Es könnte sich um denselben Täter handeln.

Am Sonntagnachmittag sei der Bahnhofskiosk in Wangen an der Aare überfallen worden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Die Meldung zum Raubüberfall sei kurz vor 15 Uhr eingegangen. Wenige Minuten zuvor habe ein Mann das Geschäft betreten, die Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Nach dem Überfall flüchtete der Täter mit einem Velo entlang der Bahnhofallee in Richtung Bifangstrasse.

Trotz der umgehenden Suche durch die Einsatzkräfte – darunter auch Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn – konnte der Flüchtige bislang nicht angehalten werden. Der Täter wird als circa 25- bis 30-jährig, 170 bis 180 Zentimeter gross, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt ein T-Shirt mit Kapuze, knielange rote Hosen und eine Sonnenbrille. Er sprach Schweizerdeutsch.

Laut Kantonspolizei ist nicht auszuschliessen, dass es sich um den gleichen Täter wie beim Raubüberfall vom 13. Juni auf denselben Kiosk handelt. Für die Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen geben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden. (bey)