Wimmis: Erneuter Felssturz – «Brodhüsi ist nicht gefährdet» Der Felssturz vom Sonntagabend an der Simmenfluh hoch über der Gemeinde Wimmis sorgte für eine grosse Staubwolke. Die Kubaturen waren indes kleiner als beim letzten solchen vor gut einem Jahr. Bruno Petroni

Der Felssturz ereignete sich an der Simmenfluh (links). Unmittelbar darunter, in der Bildmitte ganz unten, ist Brodhüsi zu sehen. Rechts Wimmis, im Hintergrund der Thunersee und die Stadt Thun. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntagabend ereignete sich an der 1420 Meter hohen Simmenfluh ein Felssturz. Man hat es laut rumpeln gehört, und es habe sich eine grosse Staubwolke gebildet, sagt eine Leserin gegenüber dieser Zeitung. Bei der Kantonspolizei in Thun gingen entsprechende Meldungen ein.