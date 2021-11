Verkehrsentlastung von Biel – Erneute Aufregung um Pläne für eine Stadtautobahn Die Gegner des gestoppten Westasts fürchten die heimliche Neuauflage einer Stadtautobahn. Die Behörden in Biel und Bern dementieren nur halbherzig. Stefan von Bergen

Die Behörden gleisen offenbar erneut eine Stadtautobahn in Biel auf. Das könnte die früheren Proteste gegen den gestoppten Autobahn-Westast wieder entflammen. Foto: Enrique Muñoz García

In Biel geht eine Sorge um. Die breite Bürgerbewegung gegen den im letzten Dezember begrabenen Autobahn-Westast fürchtet, dass im Seeländer Hauptort klammheimlich wieder ein Autobahnprojekt aufgegleist wird. Von der kantonalen Baudirektion sowie den Behörden von Biel und Nidau. Geplant werde erneut ein Autobahnanschluss im Stadtgebiet, sagen die Gegner. Genau das aber haben sie erst vor einem Jahr verhindert.

Der erfolgreiche Stopp eines fixfertig geplanten Autobahnstücks mitten durch die Stadt erhielt vor einem Jahr in der ganzen Schweiz Aufmerksamkeit. Entzündet hatte sich der Widerstand gegen den Westast vor allem an zwei monströsen, offenen Gruben, in denen beim Bieler Bahnhof und in der Seevorstadt Autobahnanschlüsse geplant waren. Zahllose Häuser und Bäume hätten ihnen weichen müssen. Mit dem Stopp des Westasts schienen solche Monsterbauwerke in Biel fortan vom Tisch zu sein.