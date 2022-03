Stopp dem Krieg – Erneute Aktion gegen den Krieg in Bern geplant Vielerorts in der Schweiz finden am Samstag Kundgebungen zum Stopp des Kriegs in der Ukraine statt – so auch in Bern. Bernhard Ott

So gross wie die Kundgebung am letzten Samstag dürfte die morgige Anti-Kriegs-Aktion auf dem Bundesplatz nicht werden. Foto: Jürg Spori

Am Samstag gehen gleich an mehreren Orten in der Schweiz Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse. Unter dem Motto «Stoppt Putins Krieg jetzt. Morgen wird es zu spät sein», ruft die ukrainische Botschaft in Bern um 15 Uhr zu einer Aktion auf dem Bundesplatz auf. Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) hat Kenntnis von der Veranstaltung. Da die grösste Anti-Kriegs-Kundgebung am Samstag aber in Zürich stattfinde, sei schwierig abzuschätzen, wie viele Personen an der Aktion in Bern teilnehmen würden, sagt Nause.