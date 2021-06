Gewitter im Kanton Bern – Gewitter mit Starkregen in der Stadt Bern In der Stadt Bern giesst es derzeit wie aus Kübeln. Auch in anderen Teilen des Kantons muss am Montagabend mit heftigen Gewittern gerechnet werden. UPDATE FOLGT

Public Viewings für das Spiel der Schweizer Nati gegen Frankreich dürften am Montag ordentlich ins Wasser fallen. Für den Abend sind wieder kräftige Gewitter angekündigt. Der Bund hat eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 herausgegeben.

Kurz nach 17 Uhr entlud sich in der Stadt Bern ein erstes Gewitter mit Starkregen. Kurzfristig fiel in und um Bern eine Regenmenge von knapp 80 Milimetern pro Stunde, was enorm hoch ist. Hagel blieb bisher aus, derzeit ist nicht bekannt, ob es gewitterbedingte Schäden gegeben hat.

