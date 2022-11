Nationaler Iran-Protest in Bern – Einige hundert Menschen gehen gegen das Mullah-Regime auf die Strasse Zum wiederholten Mal findet am Samstag auf dem Bundesplatz eine Demonstration gegen das iranische Regime statt. Mirjam Comtesse Christian Zellweger , Jürg Spori LIVE

1 / 5 Bereits um 14 Uhr haben sich einige Menschen vor dem Bundeshaus versammelt. Foto: Jürg Spori

50 Tage ist es her, seit Masha Amini im Iran in Polizeigewahrsam ihr Leben verlor. Seither reissen die Proteste gegen das Mullah-Regime nicht nur im Iran nicht ab, auch in der Schweiz gehen seit Wochen immer wieder Menschen auf die Strasse. So versammelten sich in Bern zuletzt am 15. Oktober mehrere hundert Menschen auf dem Bundesplatz.

Heute findet auf dem Bundesplatz eine nationale Kundgebung der Solidarität statt. Dazu aufgerufen haben laut Posts in den sozialen Medien hundert Schweizer Persönlichkeiten.

Der Bundesplatz füllt sich schon kurz nach 14 Uhr immer mehr; einige hundert Personen haben sich versammelt. Es werden Flyer mit Parolen verteilt: auf Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch.

Es hat zahlreiche Familien, auffällig viele Frauen und auch einige Promis. Der Berner Autor Lukas Bärfuss ist da, ebenso der Grünen-Politiker Jo Lang.

Auftreten sollen gemäss Programm nebst anderen die Berner SP-Nationalrätin und potenzielle Bundesratskandidatin Flavia Wasserfallen sowie die Berner Nationalrätin Nathalie Imboden (Grüne).

