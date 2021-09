Unbewilligte Kundgebung – Erneut demonstrieren Massnahmenkritiker in Bern

Aufrufe zu unbewilligter Demo

Auf dem Nachrichtendienst Telegram ruft eine anonyme Gruppe für die nächsten drei Donnerstage zu Protestveranstaltungen in Bern auf. Eine Bewilligung der Stadt liegt nicht vor.

Treffpunkt ist – wie bereits in den vergangenen Wochen – der Bahnhofplatz. Die Freiheitstrychler, die Organisation Massvoll sowie die Freunde der Freiheit dagegen haben den Aufruf nicht auf ihren Internetseiten publiziert. «Die Jugendbewegung Massvoll ist nur an bewilligten Kundgebungen anwesend», schreibt dazu Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident von Massvoll.

Vergangene Woche kam es an einer Corona-Demonstration in Bern zu Ausschreitungen. Was kommt nun diesen Donnerstag auf die Stadt zu? Müssen sich Bernerinnen und Berner wieder auf Tränengas und ÖV-Unterbruch gefasst machen? Die Behörden wollen sich vorerst nicht zum Thema äussern. Auch ist nicht klar, inwiefern sich friedliche Massnahmengegner von der aggressiven Stimmung am letzten Donnerstag abschrecken liessen.

