Digitaltag 2021 – Erneut auch Veranstaltungen in Thun Der Wirtschaftsraum Thun (WRT) unterstützt die lokale Ausgabe des Schweizer Digitaltages 2021. Das Programm umfasst diverse physische und Onlineveranstaltungen in der Region.

Vor zwei Jahren sprachen am Digitaltag in Thun unter anderen (v.l.) Jürg Marti (Gemeindepräsident Steffisburg), Jolanda Brunner (Gemeindepräsidentin Spiez) und Moderator Peter Jost auf dem Podium. Foto: Patric Spahni

Der Wirtschaftsraum Thun (WRT) ist als Partner beim Schweizer Digitaltag 2021 mit dabei. Dies schreibt die Organisation in einer Medienmitteilung. Insgesamt nehmen 19 Partnerstädte und -kantone aus der ganzen Schweiz am Anlass teil, bei dem die Digitalisierung im Fokus steht. Nach einer Vorphase, die unter dem Motto «Lernen und Mitreden» steht, findet am 10. November der nationale Digitaltag statt. «Der Wirtschaftsraum Thun hat mit Partnern zusammen ein spannendes Programm zusammengestellt», heisst es in der Mitteilung (vgl. auch Box). Nach 2019 engagiert sich der WRT zum zweiten Mal als lokaler Veranstalter.

Das Programm im Detail Infos einblenden - 16.10.: Repair-Café mit Technikhilfe, Rathaus Thun - 19.10.: Technikhilfekurs «Bankgeschäfte vom Sofa aus», Online-Meet-up - 23.10.: Drohnenfliegen schnuppern mit Profis, Bärensaal Thun - 26.10.: Rechnungen digitalisieren, Online-Meet-up - 27.10.: Podium «Future Skills», Gymnasium Thun - 30.10.: Eröffnung «ICT Campus Thun», Kino Rex - 4.11.: Modern Machine Learning, Online-Meet-up - 6.11.: Robotics for Makers, Rathaus Thun - 9.11.: Vertiefung zu Modern Machine Learning, Online-Meet-up - 10.11.: Schweizer Digitaltag 2021, Kino Rex, mit 13.30 Uhr Repair-Café mit Technikhilfe, 14.45 Uhr Live aus Thun: Ein Surren liegt in der Luft, 15.30 Uhr Technikhilfe für Messenger-Dienste, 17.00 Uhr Vortrag zu E-Sports & Gaming. (pd)

Nationale Organisation

Initiant des Schweizer Digitaltages ist der Verband Digitalswitzerland. Er will das Thema Digitalisierung in allen Landesteilen der breiten Bevölkerung näherbringen. Zudem soll der Tag die Menschen und ihre Fragen und Ängste im Zusammenhang mit der Digitalisierung ernst nehmen. Die Aktivitäten sollen aber auch die Chancen aufzeigen, welche die Digitalisierung bietet. Stefan Otziger, Geschäftsführer des WRT, sagt: «Wir freuen uns, dass wir mit einem spannenden Programm einen Beitrag zu diesem Thema leisten können.» Neben den wirtschaftsorientierten Aktivitäten könne der WRT die Digitalisierung so auch den Bürgerinnen und Bürgern näherbringen.

Von Repair-Café bis Podien

Den Start macht in Thun das Repair-Café mit Technikhilfe, wo Unterstützung rund um defekte technische Gegenstände geleistet wird. Es folgt ein Online-Technikhilfekurs zum Thema «Bankgeschäfte vom Sofa aus». Für Technikinteressierte finden zudem ein Drohnen-Schnupperfliegen im Bärensaal Thun oder Workshops mit Roboterbau statt.

Ein Podium zum Thema «Future Skills» wiederum bringt einen Ausblick in die Anforderungen der Zukunft. Abgerundet wird das Programm am 10. November mit verschiedenen Aktivitäten im Kino Rex. Dabei findet ein Repair-Café statt, und neben einem Vortrag zu den Themen E-Sports und Gaming-Industrie werden Technikhilfekurse zu Apps und Messenger-Diensten angeboten.

