Von Mitte Mai bis Mitte Oktober – Erneut 20 Plätze für Jenische und Sinti in Bern Bereits zum siebten Mal stellt die Stadt Bern den Standplatz an der Wölflistrasse den Jenischen und den Sinti zur Verfügung.

Jenische beim Positionieren eines Wohnwagens 2014 in Bern. Foto: Keystone

Die Stadt Bern stellt Schweizer Fahrenden im Hinteren Schermen auch in diesem Jahr 20 Standplätze zur Verfügung. Von Mitte Mai bis Mitte Oktober wird den Jenischen und den Sinti der Standplatz an der Wölflistrasse zur Verfügung stehen.

Wie Berns Direktion für Bildung, Soziales und Sport am Mittwoch mitteilte, standen die Plätze schon in den vergangenen sechs Jahren zur Verfügung. Bis 2024 soll das auch so bleiben.

Der Kanton, dem das Grundstück gehört, übernimmt wiederum die Einrichtungskosten für die Standplätze. Für deren Betrieb ist die Stadt Bern zuständig. Die Nutzungsbedingungen werden in einem Gebrauchsleihvertrag zwischen der Stadt Bern und der Bernexpo AG als Mieterin des Grundstücks geregelt.

sda/sih

