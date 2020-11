Neuzugang in Ringgenberg – Erna Schweizer wird Gemeindeschreiberin Schweizer tritt die Nachfolge von André Chevrolet an. Dieser übernimmt ab Januar den neu geschaffenen Posten des Bauverwalters.

Die Gemeinde Ringgenberg mit dem Burgseeli. Foto: Bruno Petroni

Aufgrund der steigenden Anforderungen und Arbeitsmengen im Bereich Bau hat die Gemeinde Ringgenberg eine Bau- und Infrastrukturkommission mit einer eigenen Bauverwaltung geschaffen. Mit der Reorganisation sollen die Stellen des Gemeindeschreibers und des Bauverwalters separat besetzt werden. Die Büroräumlichkeiten der Bauverwaltung werden im 1. Stock im ehemaligen Sitzungszimmer des Gemeinderats eingerichtet.

Nun teilt die Gemeinde mit, dass für die Stelle als Bauverwalter ab 1. Januar 2021 André Chevrolet mit einem Beschäftigungsgrad von 50 Prozent angestellt wird. Chevrolet war fast acht Jahre als Gemeindeschreiber in Ringgenberg tätig und hat gleichzeitig das Amt als Bauverwalter ausgeführt.

Für die Nachfolge von André Chevrolet konnte der Gemeinderat per 1. April 2021 Erna Schweizer aus Belp mit einem Beschäftigungsgrad von 70 Prozent als Gemeindeschreiberin anstellen. Die 58-jährige diplomierte bernische Gemeindefachfrau bringt eine langjährige Berufs- und Führungserfahrung in der Privatwirtschaft und im Gemeinwesen mit.

Erna Schweizer absolvierte die kaufmännische Verwaltungslehre im Kanton Appenzell Ausserrhoden und war anschliessend in den Kantonen Zürich und Aargau auf Gemeindeverwaltungen in leitender Funktion im Bereich Einwohner- und Fremdenkontrolle tätig. Danach engagierte sie sich rund 20 Jahre in Privatunternehmungen. 2016 kehrte sie zurück in den Verwaltungsbetrieb. Bis Ende März 2021 ist Schweizer noch Gemeindeschreiberin in Rümligen.

In der Zeit von Dezember 2020 bis März 2021 übernimmt vorübergehend der Gemeindeschreiber-Stellvertreter, Luca Mühlemann, die Funktion des Gemeindeschreibers.

pd