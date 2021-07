Schopf in Bolligen abgebrannt – Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Mitte Januar brannte in Bolligen ein Schopf samt dem angrenzenden Bauernhaus. Die Ermittlungen zum Brand sind abgeschlossen.

Anfang Jahr brach in einem Schopf in Bolligen ein Feuer aus. Das Feuer griff auch auf das Bauernhaus über. Foto: Schutz und Rettung Bern/zvg

Am 10. Januar war ein Schopf sowie das angrenzende Bauernhaus beim Forsthaus in Bolligen in Brand geraten. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen.

Gemäss Ermittlungen war das Feuer bei einer Wärmelampe im Ziegenstall ausgebrochen, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads habe die genaue Brandursache nicht mehr abschliessend geklärt werden können. Beim Brand wurde der Schopf komplett zerstört und das angrenzende Bauernhaus unbewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss aktuellen Kenntnissen auf über eine Million Franken.

pd

