Ermittlung wegen vorsätzlicher Tötung – Totes achtjähriges Mädchen: Polizei nimmt eine Person fest Im Zusammenhang mit dem Mädchen, das am Dienstagabend tot im Könizbergwald aufgefunden wurde, ist eine Person aus dem Umfeld des Kindes verhaftet worden.

Die Achtjährige wurde tot im Könizbergwald in der Nähe der Siedlung Papillon, die sich auf einer Anhöhe bei Niederwangen befindet, aufgefunden. Foto: Jürg Spori

Am Dienstagabend wurde in Niederwangen ein achtjähriges Mädchen tot aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Eine Person aus dem Umfeld des Kindes wurde angehalten und festgenommen.

Es gelte nun zu klären, ob und inwiefern diese Person im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens eine Rolle spielt. Umfangreiche Ermittlungen würden weiterhin laufen. Dazu gehören beispielsweise Arbeiten im Bereich der Spurenauswertung, diverse Befragungen, aber auch Untersuchungen zur genauen Todesursache, wie die Polizei weiter schreibt.

Kein Hinweis auf sexuellen Missbrauch

Gegenüber «Blick» hat die Polizei bestätigt, dass das Mädchen Verletzungen aufgewiesen hat. Auf einen möglichen sexuellen Missbrauch gebe es jedoch keinen Hinweis.

Die Polizei wurde am Dienstagabend um 19.15 Uhr wegen eines «leblosen Mädchens» in den Könizbergwald gerufen. Eine Ärztin konnte vor Ort nur noch den Tod der Achtjährigen feststellen. Der Fundort liegt in der Nähe der Siedlung Papillon, die sich auf einer Anhöhe bei Niederwangen befindet. Bis zum am Donnerstagmittag war unklar, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Unfall handelt.

Das verstorbene Mädchen wohnte wohl im Papillon-Quartier, das sich ganz in der Nähe des Fundorts befindet. Foto: Jürg Spori

Das Mädchen hat in der nahen Umgebung gewohnt, wie der Könizer Bildungsdirektor Hans-Peter Kohler (FDP) bestätigte. Seit Dienstagabend war die Polizei mit einem Grossaufgebot im Könizbergwald auf Spurensuche. Unter anderem Kriminaltechniker, Hundeführer sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Careteam des Kantons Bern standen im Einsatz. Der Fundort der Leiche war grossräumig abgesperrt.

Das Papillon-Quartier ist eine grosse Neubausiedlung bei Niederwangen, die erst 2028 komplett fertig sein soll. Sie liegt auf dem Gemeindegebiet von Köniz und grenzt unmittelbar an den Könizbergwald.

Die Polizei war seit Dienstagabend mit einem Grossaufgebot vor Ort. Foto: Jürg Spori

sih/pkb

